Doação de sangue em Nova Odessa alcança 106 bolsas coletadas

Leia + sobre saúde

A Prefeitura de Nova Odessa divulgou resultados da campanha “Doe Sangue, Salve Vidas” realizada no último sábado (9), em parceria com o Hemocentro da Unicamp e o Lions Clube. A ação, sediada no Ambulatório de Especialidades Médicas, registrou 123 voluntários inscritos, resultando na coleta de 106 bolsas de sangue e no cadastro de 8 novos doadores de medula óssea.

A campanha de doação de sangue ocorre quatro vezes ao ano, nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro. Na primeira edição, realizada em fevereiro, foram coletadas 101 bolsas e, na segunda, em maio, 76. Com a ação do sábado, 9 de agosto, o município totaliza 283 doações em 2025. O número já se aproxima do total de 314 bolsas arrecadadas em todo o ano de 2024, evidenciando a crescente adesão da população.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, reforçou o valor dessa parceria. “Unir forças com o Lions e o Hemocentro da Unicamp é essencial para manter os estoques sanguíneos da região. A resposta da população comprova que existe um entendimento sobre a urgência desta causa”, afirmou o prefeito.

A presidente do Lions Clube, Juçara Rosolen, destacou a importância do gesto. “Cada doação representa vidas salvas. A solidariedade de Nova Odessa é inspiradora”. A Prefeitura agradece a todos os participantes e ressalta que os detalhes da campanha de dezembro serão divulgados oportunamente pelos canais oficiais.