Teatro Municipal de Americana recebe lançamento de álbum: artista Do Prado

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, será palco do lançamento do álbum “Quantas vezes é possível se apaixonar?”, do artista americanense Do Prado, nesta sexta-feira (15), às 19h. Os ingressos custam de R$ 5,00 a R$ 10,00 e estão disponíveis em www.ingressodigital.com. A classificação indicativa é livre.

Músico, cantor, compositor, Do Prado é um artista que, quando sobe ao palco, impressiona pela grandiosidade de seu talento multifacetado. Suas músicas autorais refletem sentimentos profundos, amores e a vida cotidiana.

As composições são influenciadas pelo samba, Rhythm and Blues e bossa nova, em uma mistura que encanta ouvintes em busca de conexões mais pessoais e autênticas na nova música brasileira. O show de lançamento de QVÉPSA contará com banda completa.

“É papel da Secretaria de Cultura e Turismo apoiar o surgimento de novos artistas locais e a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi faz isso com maestria, seja por meio dos festivais culturais, pela destinação de recursos da Política Nacional Aldir Blanc ou pela cessão de espaços públicos e divulgação de apresentações das mais diversas vertentes”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

