São Paulo vence 1a na Libertadores (2-0)

Com dois gols no final da partida, o São Paulo chegou à 1a vitória

na Copa Libertadores deste ano. A torcida tricolor ficou brava com o técnico Carpini, mas o estreante André Silva e o craque Calleri, que voltou depois de contusão, marcaram nos minutos finais.

No Morumbis, o Tricolor bateu o Cobresal e agora deu fôlego para o técnico. O São Paulo se recuperou após ter perdido na estreia e agora embala o seu grupo no torneio.

O Flamengo jogou contra o Palestino (Chile) em casa e também conseguiu vitória. Também por 2 a 0.

Único brasileiro 100%, o Atlético MG jogou em casa e conseguiu bater o adversário nos minutos finais.

