Central do refino da droga no N Conquista tinha 9kg

Um central do refino de drogas foi denunciada

esta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O ponto ficava em uma casa no jardim Nova Conquista e nele foram encontrados cerca de 9 kgs de drogas prontas ou ainda por ser preparadas.

A ação da Guarda Municipal aconteceu pouco depois das 19h. Um morador do bairro denunciou a tal ‘central’ e as equipes foram até o local para investigar as informações.

Abaixo o relato pormenorizado feito pelos GMs.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’oeste-SP

APOIO TÁTICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM GABRIEL

DATA:10/04/23

HORA:19:08

LOCAL:RUA PADRE ANTONIO CORRÊA, N°216 FUNDOS, JD NOVA CONQUISTA.

APREENSÃO DE DROGAS.

Durante patrulhamento Tático, está equipe foi solicitada por um munícipe o qual preferiu manter sua identidade preservada, e este nos relatou que pelo endereço acima mencionado estaria sendo utilizado para preparo e armazenamento de entorpecentes; nos deslocamos até o local onde fizemos contato com a moradora da casa a frente do terreno o qual nos informou que um indivíduo teria alugado a casa dos fundos e depois disso não teria mais retornado ao local nos franqueando a entrada bem como acompanhando a equipe momento em que foi localizado diversas mochilas e sacos plásticos que continham em seu interior:

-5.516 eppendorfs de cocaína (394 kits)

3.6kg

-1.079 pedras de crack (83 kits)

1.150kg

-700 porções de maconha (25 kits)

874 gramas

-2 Tijolos de cocaína pura

3.5kg

-3.491kg de pó branco

-23.000 embalagens vazias

-2 balanças de precisão

-2 rolos de filme de PVC

-5 potes plástico

-6 pacote de embalagens plástica

-2 rolos de embalagem plástica

Diante do exposto drogas apresentadas e apreendidas pelo plantão policial após registro da ocorrência.

