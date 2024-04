Candidato a prefeito que apoiou Leitinho na reta final, Dr Nivaldo

decidiu para o time do ex-prefeito Bill Vieira de Souza no PL. Ele deve vir candidato a vereador apoiando o ex-prefeito que tenta voltar ao comando da cidade.

O médico e ex-vereador chegou a ser demitido durante o governo Bill da função de médico. Foi secretário de Saúde no começo do governo Leitinho, mas também saiu.

Dr. Nivaldo está se juntando ao time da família Novaodessense! Vamos seguir juntos nessa caminhada do bem!

