A construção da nova praça da região do Jardim Mário Covas,

localizada na Rua Francisco Carlos Maciel, avança com a implantação do Espaço Pet e quadra poliesportiva. No local, já foram executadas a concretagem das calçadas e passeios públicos e a instalação de brinquedos.

Mais notícias da cidade e região

Os serviços começaram com a limpeza do terreno, realocação das árvores e retirada dos bancos e pisos antigos. Além do Espaço Pet e da quadra poliesportiva, o local vai contar com playground, equipamentos de ginástica, piso em concreto, mobiliário urbano (banco, mesa e lixeira) e plantio de grama, e ainda iluminação em LED.

O investimento é de R$ 626.635,95. Desse total, R$ 500 mil foram intermediados junto ao Governo do Estado de São Paulo, pelo vereador Luiz Cezaretto e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris, além de R$ 126.635,95 de contrapartida da Prefeitura de Americana.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ordival Olivatto, destacou a importância do investimento para a cidade. “A praça será um equipamento importante para melhorar a qualidade de vida dos moradores do Mário Covas e toda a região. O espaço vai contemplar as famílias com lazer e esporte e também proporcionar o bem-estar animal com a criação do Espaço Pet”, disse Ordival.

O projeto da praça atende os equipamentos coletivos com habitações de interesse social, por meio do Programa Especial de Melhorias (PEM), com o objetivo de promover a inclusão social das famílias.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP