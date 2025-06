São Pedro 'bomba' na arrecadação do ISS Turístico (46,37%)

A Estância Turística de São Pedro alcançou um marco expressivo na arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) vinculado às atividades turísticas. De acordo com dados do Setor de Tributação da Prefeitura, entre janeiro e abril de 2025, o município arrecadou R$ 1.820.074,00, valor que representa 46,37% do total arrecadado durante todo o ano de 2024, que foi de R$ 3.924.598,47.

A cidade se consolida como referência estadual em turismo estruturado, conectada às suas vocações naturais, de aventura, culturais e gastronômicas, reforçando sua posição no cenário do turismo paulista.

O desempenho já supera, proporcionalmente, a meta estabelecida no Plano de Ação para Crescimento do ISS Turístico, que previa um aumento de 20% até dezembro de 2025. Com os dados atualizados, o crescimento registrado é significativamente superior ao esperado, consolidando a força do setor turístico como motor da economia local.

Desde o início deste ano, a Secretaria de Turismo e Cultura tem intensificado os esforços na qualificação da infraestrutura local, na aproximação com entidades e empresas do setor e na promoção de eventos regionais quase semanais, abrangendo diferentes segmentos, como turismo de contemplação e natureza a esportes como triathlon, corrida, cross country, mototurismo, parapente e voo livre, além de programações culturais e gastronômicas que valorizam os saberes e sabores locais.

Esse avanço foi evidenciado por meio do mapeamento do ISS Turístico, uma ação inédita e integrada entre as Secretarias de Finanças, Planejamento e a Secretaria de Turismo e Cultura, que tem qualificado a análise da arrecadação e estimulado a formalização de prestadores de serviço sem aumento de impostos.

O crescimento da arrecadação do ISS é um reflexo direto do esforço da Secretaria de Turismo e Cultura em estruturar políticas públicas eficazes, promover a valorização das vocações locais e gerar impacto econômico real a partir do turismo. É um trabalho estratégico que envolve planejamento, articulação e investimento constante”, afirma o secretário de Turismo e Cultura, Fábio Pontes.

O Plano de Ação está estruturado em cinco eixos estratégicos que envolvem: promoção do destino, formalização e educação fiscal, capacitação e qualificação, integração regional, além da gestão de dados e monitoramento. Com esse planejamento, São Pedro avança no fortalecimento do turismo como vetor de desenvolvimento econômico sustentável.

São Pedro com empresas

Hoje, estima-se que cerca de 200 empresas atuem direta ou indiretamente no setor turístico em São Pedro. O monitoramento eficiente do ISS permite ampliar a arrecadação, impulsionar a formalização e direcionar os recursos arrecadados para melhorias estruturais.

