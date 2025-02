Os foliões de Americana e região se preparam para uma imersão cultural no tradicional Pré-Carnaval da encantadora cidade mineira de São Thomé das Letras, que ocorrerá no próximo sábado e domingo, dias 21 e 22. Conhecida por suas belezas naturais e misticismo, São Thomé das Letras é famosa por suas cachoeiras, formações rochosas e um ambiente que atrai turistas em busca de diversão e cultura.

A cidade é um ponto de encontro para amantes da música e da festa, durante o ano todo.

Os participantes fazem parte do Bloco do Croco, que visa promover uma interação rica entre os blocos de carnaval da cidade.

A excursão é organizada pela Trip019, que possui anos de experiência no ramo turístico de entretenimento.

Saída pra São Thomé

A saída está marcada para a sexta-feira, dia 21, às 22h00, e inclui hospedagem, concentração antes do desfile com DJs e Open Bar de Chopp.

Segundo a organização, essa interação com a cultura do carnaval de São Thomé das Letras trará bons frutos para a programação de carnaval já estabelecida pelo Bloco do Croco, que inclui parcerias com bares de Americana e Nova Odessa.

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: 19 99586-6071, ou visite o site www.blocodocroco.com.br e os perfis no Instagram: @crocodilogangue e @trip019.

