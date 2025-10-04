São Vito e Praia Azul/Unidos da Gruta decidem a 2ª divisão do Gigantão

As equipes do São Vito e Praia Azul/Unidos da Gruta farão a final da 2ª divisão do Gigantão 2025, Campeonato de Futebol Amador de Americana promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes. As semifinais foram disputadas na noite desta quarta-feira (1º), no Centro Cívico.

No primeiro confronto da noite, o São Vito enfrentou o Novo Sport F.C. e, após uma partida bastante equilibrada, saiu vitorioso pelo placar de 2 a 1. Na outra semifinal, o Praia Azul/Unidos da Gruta superou o Unidos da Morada por 2 a 0 e também garantiu sua vaga na decisão da competição.

“Gostaria de parabenizar todas as equipes que demonstraram dedicação e muita garra ao longo da competição. Temos a certeza de que a final será um grande espetáculo para os todos que vão acompanhar essa grande festa do futebol amador de Americana”, afirmou o secretário de Esportes Marcio Leal.

A grande final da 2ª divisão será realizada neste domingo (5), a partir das 9h, no campo do Centro Cívico.

SEMIFINAIS

01/10 (quarta-feira)

Centro Cívico

Novo Sport F.C 1 x 2 São Vito

Unidos da Morada 0 x 2 Praia Azul/Unidos da Gruta

FINAL

05/10 (domingo)

Centro Cívico

9h – São Vito x Praia Azul/Unidos da Gruta

