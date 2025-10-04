O Esporte Clube Cidade Jardim sagrou-se como o grande campeão do Gigantão 2025, campeonato de futebol amador organizado pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana. A equipe conquistou o troféu da competição após vencer o Bruxela pelo placar de 2 a 0, em decisão disputada na tarde deste sábado (4), no Estádio Décio Vitta. A decisão reuniu público de aproximadamente 6 mil pessoas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O resultado que garantiu a taça começou a ser construído ainda no primeiro tempo, em cobrança de penalti anotada por Nathan. E nos minutos finais da segunda etapa, Eder Luis sacramentou a conquista para a equipe alviverde. Esse é o quinto título da equipe na competição.

Chico elogia Cidade Jardim e campeonato

“O Gigantão é muito mais do que um campeonato, é uma festa do esporte, da amizade e da família. Fico feliz em ver nossa cidade mobilizada em torno do futebol amador, que revela talentos e fortalece a união da comunidade. Parabéns ao Cidade Jardim pelo título e a todas as equipes pela participação”, comemorou o prefeito Chico Sardelli.

“Foi uma final emocionante e digna da tradição do Gigantão. É gratificante ver o estádio cheio, famílias reunidas e o esporte amador sendo valorizado. Esse campeonato mostra a força do futebol amador em Americana e o quanto ele representa para nossa população”, completou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O Cidade Jardim conquista o título após encerrar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo C, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Na fase pré-quartas, venceu o Cantareira por 1 a 0, depois goleou o Parque Gramado por 4 a 0 nas quartas de final e, na semifinal, eliminou o Faixa Preta por 3 a 1, antes de superar o Bruxela na decisão.

“Encerramos mais uma edição da 1ª divisão do Gigantão com chave de ouro. Tivemos jogos de alto nível, equipes muito dedicadas e uma excelente participação das torcidas nas arquibancadas. O título coroa um trabalho sério dentro de campo, mas todos os times estão de parabéns pela entrega e espírito esportivo”, completou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Em campo, além do confronto entre as equipes, outra atração foi o comando da partida pelo árbitro Matheus Candançan, que pertence ao quadro de árbitros da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e da Fifa (Federação Internacional de Futebol).

A final do Gigantão também contou com a presença dos vereadores Gutão do Lanche, Jean Mizzoni e Levi Rossi. Além dos ilustres ex-jogadores Biro Biro e Dinei.

2ª Divisão

A final da 2ª divisão será disputada neste domingo (5), entre as equipes do São Vito e Praia Azul/Unidos da Gruta, a partir das 9h, no campo do Centro Cívico.

Leia + sobre esportes