Teatro de Americana recebe a peça “A Menina e o Porco Chicó” neste domingo

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe o espetáculo infantil “A Menina e o Porco Chicó” neste domingo (5), às 10h30. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 40 e podem ser adquiridos na bilheteria, das 9h às 17h, e no site www.vargasingressos.com.br. Crianças de até 12 anos não pagam.

A narrativa teatral acompanha as aventuras de uma menina que gostava de doces e se recusava a comer frutas, verduras e legumes. Durante um passeio pelo bosque, ela encontra o porco Chicó, um personagem de dupla personalidade, que às vezes age como um antagonista, tentando furtar as guloseimas, e em outros momentos assume o papel de nutricionista, ensinando hábitos alimentares saudáveis.

“Uma produção cênica encantadora e instrutiva para todas as idades. O público infantil terá momentos de entretenimento enquanto assimila noções valiosas sobre nutrição e cuidados com o bem-estar. Convidamos a comunidade para prestigiar o espetáculo”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Teatro Municipal fica na Rua Gonçalves Dias, nº 696, Jardim Girassol. O telefone é (19) 3461-3045.

