O americanense Vinícius Carvalho deixou o hospital este sábado após 68 dias de intenação. O NM acompanhou o caso pelas redes sociais.

Há um mês ele, morador da Cidade Jardim em Americana, despertou após semanas sedado. Internado desde o final de julho, seu caso mobilizou familiares, amigos e toda a região, especialmente pela necessidade urgente de doações de sangue.

A mensagem que circula nas redes sociais

Depois de 68 dias, Vinícius teve ALTA!!!! 🙌🏽🥹

Amanhã rezaremos o terço 15h em frente a casa dele, na rua das Margaridas, 269 na Cidade Jardim

Pedimos para que o máximo de pessoas consigam estar presentes, para levarem cartaz, bexigas e muuuita oração em gratidão por esse grande milagre, não tem outra explicação, foi Deus!

