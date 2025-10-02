Sumaré promove reunião para fortalecimento familiar e implementação do Programa EDUCAE – Amor Exigente

Na manhã desta quinta-feira (2), a Secretaria Municipal da Mulher e da Família promoveu uma reunião com representantes do Programa EDUCAE – Amor Exigente. A iniciativa marca mais um passo na construção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento familiar e social em Sumaré.

O encontro teve como objetivo fortalecer os vínculos familiares e apoiar a criação de projetos de vida saudáveis, alinhados com valores de cidadania, ética e responsabilidade social. Em parceria com a Administração Municipal, o programa irá ofertar gratuitamente um curso de capacitação destinado a lideranças de todas as secretarias do município.

A proposta busca preparar gestores, técnicos e lideranças locais para atuarem de forma integrada, oferecendo orientação, apoio e ferramentas que favoreçam relações mais sólidas e seguras nos ambientes de trabalho, na comunidade e nas famílias.

O EDUCAE – Amor Exigente será implementado em Sumaré como política pública de prevenção e fortalecimento social, por meio de rodas de diálogo, oficinas, palestras e ações intersetoriais. Sua metodologia visa despertar a consciência coletiva para a importância da inteligência emocional e afetiva, tanto no convívio profissional quanto na vida pessoal, incentivando escolhas responsáveis, autoestima e planejamento de futuro.

Para a secretária municipal da Mulher e da Família, Fernanda Bertachini Pusch, o momento representa um marco para a cidade. “Estamos implantando uma política pública que coloca a família no centro das nossas ações. O EDUCAE – Amor Exigente vai oferecer ferramentas práticas para que nossas lideranças estejam preparadas a orientar, apoiar e fortalecer os vínculos familiares, promovendo uma sociedade mais saudável e com mais oportunidades”.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a relevância da iniciativa como parte da missão da gestão em cuidar das pessoas. “Essa é mais uma ação que reforça nosso compromisso em investir em programas que ampliem oportunidades, fortaleçam laços e inspirem nossos jovens e adultos a construírem projetos de vida pautados no respeito, no cuidado e na esperança. Sumaré está avançando, e avançando com as famílias como prioridade”.

