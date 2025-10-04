Exposição na Biblioteca exibe maquetes de patrimônios históricos de Americana

A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” recebe, de 6 a 31 de outubro, uma exposição que celebra os 150 anos de Americana com maquetes de prédios históricos confeccionadas por estudantes da rede municipal de Educação. A mostra, que já passou pela Câmara Municipal, reúne cerca de 20 das 72 maquetes produzidas. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Müller, 172, no Centro.

O projeto nasceu na Sala Maker da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Florestan Fernandes, onde aproximadamente 280 alunos do 4º, 5º e 9º anos se envolveram na iniciativa. A proposta pedagógica incluiu a apresentação dos patrimônios históricos da cidade, estimulando o conhecimento da história local, e o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, criatividade, planejamento e trabalho em grupo, por meio da confecção manual das peças.

Evolução

As maquetes apresentam a evolução da cidade, com representações de patrimônios como o Casarão do Salto Grande, a Casa Hermann Müller, as casas da Rua Dom Pedro II que pertenciam à Fepasa e de espaços de convivência, como o Calçadão do Centro.

As obras foram produzidas dentro do projeto “Ah, como a vila cresceu!”, conduzido pelos professores Kelly Azevedo e Alessandro de Oliveira Dias, com o apoio da técnica da Sala Maker Kelly Garcia.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, a implantação das Salas Maker em todas as 11 escolas de Ensino Fundamental da rede municipal, em uma iniciativa da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi, é um dos elementos de qualificação do ensino em Americana.

“Nossos estudantes têm acesso a equipamentos de última geração, como impressoras 3D e plotters, além de materiais que permitem aprender os conceitos na prática. É importante que as famílias visitem a exposição e conheçam um dos trabalhos de sucesso desenvolvidos em nossas escolas”, afirmou o secretário.

