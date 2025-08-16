Sarau Artístico promove encontro cultural em Santa Bárbara neste domingo

Neste domingo, dia 17, o CEU das Artes de Santa Bárbara d’Oeste será palco do Sarau Artístico Tramoia Poética. Das 16 às 20 horas, o espaço se transformará em um ponto de encontro para poesia, música, dança, rap e diversas manifestações culturais, reunindo artistas e público em um ambiente de integração e criatividade. Toda programação é gratuita.



Aberto à comunidade e com microfone aberto, o evento convida artistas iniciantes e experientes a apresentarem seus trabalhos, criando um espaço de expressão livre e troca de experiências. A proposta é fortalecer a cena cultural popular e inspirar novas criações, promovendo a valorização da arte local.

O sarau também contará com a presença de expositores independentes, aproximando o público de diferentes linguagens e formas de expressão artística. O Tramoia Poética busca unir arte, diálogo e mobilização comunitária em uma vivência coletiva.

Serviço:



Sarau Artístico Tramoia Poética

Domingo (17), das 16 às 20 horas

Local: CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Fotos: Matheus Dias/Divulgação

