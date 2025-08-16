Após NOJovem (PJuan)- Um professor da Escola Estadual Dr. João Thienne, no centro de Nova Odessa, ficou ferido ao tentar separar uma briga entre dois alunos na manhã de quarta-feira (13).

De acordo com a Seduc-SP, ele foi atendido em hospitais de Nova Odessa e Campinas, recebeu alta na madrugada de quinta-feira (14).

Ele voltou a dar aulas no mesmo dia.

A direção da escola acionou o Samu e seguiu os protocolos de segurança, incluindo o uso do botão do pânico e contato com a Polícia Militar. Os estudantes envolvidos foram afastados, e um deles transferido para outra unidade.

Apoio ao professor

A pasta informou que acompanha o caso, oferecendo apoio ao professor e às famílias. Já a SSP-SP afirmou que não há registro de ocorrência até o momento.

