Um elefante-marinho-do-sul foi registrado, nesta quinta-feira (14), na Praia da Maranduba, em Ubatuba. A ocorrência foi atendida pela equipe do Instituto Argonauta, por meio do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS).

De acordo com o instituto, antes que fosse possível realizar a avaliação e o monitoramento, o animal retornou espontaneamente ao mar. A espécie, considerada o maior pinípede do mundo, pode atingir até 14 metros de comprimento e pesar cerca de 4 toneladas.

O elefante-marinho-do-sul é típico de regiões subantárticas e da Patagônia argentina.

No entanto, indivíduos mais jovens podem aparecer na costa brasileira para descansar e trocar a pelagem.

