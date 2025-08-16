O ex-presidente Jair Bolsonaro realizou exames neste sábado (16), em um hospital de Brasília, com autorização do STF. Ele fez vários exames e seu estado de saúde requer cuidados.

Seguindo determinação médica, JB recebeu alta para continuar o tratamento em casa. Ele enfrenta infecções pulmonares, esofagite, gastrite, hipertensão e refluxo.

O julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

está marcado para 2 de setembro, com sessões extraordinárias também nos dias 3, 9, 10 e 12 de setembro.

