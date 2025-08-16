Juninho Dias pede mais iluminação pública no bairro Monte Verde

O vereador Juninho Dias (PSD) apresentou uma indicação de nº 9911/2025 ao Poder Executivo solicitando a ampliação da iluminação pública nas ruas do bairro Monte Verde, em Americana. A medida busca atender às demandas da população local, especialmente de crianças e adolescentes, que relatam sentir medo ao transitar pelas vias durante a noite devido à baixa iluminação.

Segundo o parlamentar, a falta de iluminação adequada compromete a segurança dos moradores e pode favorecer a ocorrência de crimes e acidentes. “A iluminação pública é um fator essencial para proporcionar mais segurança e tranquilidade às famílias. Com ruas bem iluminadas, diminuímos a sensação de insegurança e incentivamos os adolescentes a seguirem com os estudos, principalmente aqueles que frequentam as escolas no período noturno.”, destacou Juninho.

Além da indicação, o vereador protocolou um requerimento de nº 651/2025 solicitando informações ao Executivo sobre a situação atual da iluminação no bairro, a existência de diagnósticos recentes, a previsão de obras ou substituição de lâmpadas e a possibilidade de instalação de novos pontos de luz em locais estratégicos.

Os documentos serão votados em sessão ordinária e encaminhados ao setor responsável do Executivo.