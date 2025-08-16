Procon de Americana realiza palestra sobre o protocolo “Não se cale” no dia 20
O Procon de Americana, vinculado à Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura, realiza na próxima quarta-feira, dia 20, às 9h, uma palestra gratuita sobre o protocolo “Não se cale”, na sede da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). O encontro é aberto ao público.
O objetivo do “Não se cale” é combater a violência contra a mulher, especialmente em espaços de lazer, por meio da conscientização, capacitação de funcionários e disponibilidade de canais de denúncia e apoio. O protocolo, previsto nas leis estaduais nº 17.621/2023 e 17.635/2023, orienta os locais a estarem preparados para identificar e prestar auxílio, de forma ativa e adequada, diante de qualquer pedido de socorro ou suspeita de assédio, violência ou importunação sexual.
O diretor do Procon, Estevão Luis Cardoso Pavan, destaca que a palestra é aberta à população em geral e voltada especialmente a proprietários de bares, restaurantes, casas noturnas, de espetáculos e afins. “Vamos apresentar um roteiro de conduta para que as pessoas que trabalham nesses locais sejam capazes de identificar situações de risco das clientes, além de garantir os devidos cuidados para acolhimento da vítima”, explica.
As inscrições para a palestra podem ser feitas por meio do site www.acia.com.br/agenda. A sede da Acia fica na Rua Primo Picoli, nº 232, no Centro.
O Procon Americana funciona nas dependências do Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 85, Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Informações também podem ser obtidas pelo telefone 151.
Materiais de divulgação do protocolo também estão disponíveis em www.mulher.sp.gov.br.
