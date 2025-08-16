Corinthians perde em casa do Bahia (1-2)

O Corinthians perdeu na abertura do 2o turno do Campeonato Brasileiro. O Timão foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1 e se mantém com 22 pontos, perto da zona do rebaixamento.
Os baianos abriram o placar logo aos 2′ com Marcel Araújo. O alvinegro chegou ao empate com Gui Negão aos 31. Mas o gol da vitória do Tricolor veio com Willian José em cobrança de pênalti, ainda no primeiro tempo.
Corinthians encara Vasco
Em busca de se afastar do Z4, o Timão volta a jogar no próximo domingo. O alvinegro vai ao Rio de Janeiro e encara o Vasco, também mal na tabela.
