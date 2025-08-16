Trânsito em SBO: Av. Bandeirantes, sentido Centro, interditada na 2ª-feira

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa que a faixa da Avenida Bandeirantes, no sentido Centro, será interditada entre a Avenida Pérola Byington e a Rua José Bueno Quirino, de segunda-feira (18) até 6 de setembro, das 7h às 18h.

O bloqueio será necessário para a execução da obra de alargamento do leito carroçável, realizada pelo Grupo Savegnago, em razão da instalação de uma nova unidade do Paulistão Atacadista.

Durante a interdição, o tráfego neste sentido será desviado para a ponte da Vila Lola, na Avenida da Saudade, apenas no período diurno. No período noturno, a pista estará liberada para circulação. A Prefeitura orienta que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região.

Investimento

Com investimento de R$ 40 milhões, o novo Paulistão Atacadista terá 8 mil m² de área construída em um terreno de 22 mil m², com a geração de mais de 300 empregos diretos e indiretos.

Grupo Savegnago conta atualmente com 63 lojas Savegnago Supermercadoscinco unidades Paulistão Atacadistatrês lojas Savegnago Práticoquatro postos de combustíveis Autoposto Savegnagodois Centros de Distribuiçãoum Centro Comercial Savegnago e um Centro Administrativo, somando mais de 12 mil colaboradores.

Paulistão Atacadista é reconhecido com as certificações Great Place to Work (GPTW) — que atesta seu compromisso com uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação — e CHEP, referência internacional em gestão e transporte, com certificação de sustentabilidade pelo trabalho desenvolvido na área de logística.

 

