Trânsito em SBO: Av. Bandeirantes, sentido Centro, interditada na 2ª-feira

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa que a faixa da Avenida Bandeirantes, no sentido Centro, será interditada entre a Avenida Pérola Byington e a Rua José Bueno Quirino, de segunda-feira (18) até 6 de setembro, das 7h às 18h.

O bloqueio será necessário para a execução da obra de alargamento do leito carroçável, realizada pelo Grupo Savegnago, em razão da instalação de uma nova unidade do Paulistão Atacadista.

Durante a interdição, o tráfego neste sentido será desviado para a ponte da Vila Lola, na Avenida da Saudade, apenas no período diurno. No período noturno, a pista estará liberada para circulação. A Prefeitura orienta que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região.

Investimento

Com investimento de R$ 40 milhões, o novo Paulistão Atacadista terá 8 mil m² de área construída em um terreno de 22 mil m², com a geração de mais de 300 empregos diretos e indiretos.

O Grupo Savegnago conta atualmente com 63 lojas Savegnago Supermercados, cinco unidades Paulistão Atacadista, três lojas Savegnago Prático, quatro postos de combustíveis Autoposto Savegnago, dois Centros de Distribuição, um Centro Comercial Savegnago e um Centro Administrativo, somando mais de 12 mil colaboradores.

O Paulistão Atacadista é reconhecido com as certificações Great Place to Work (GPTW) — que atesta seu compromisso com uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação — e CHEP, referência internacional em gestão e transporte, com certificação de sustentabilidade pelo trabalho desenvolvido na área de logística.

