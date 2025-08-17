Americana realiza encontro final da formação com a Unicamp na Educação Infantil

Leia Mais notícias da cidade e região

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebeu, na noite de quarta-feira (13), o encontro de encerramento da formação “Espaços da Infância” em 2025, oferecida à rede municipal de Educação infantil pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Mais de 430 educadores acompanharam o encerramento das atividades do ano.

Professores, coordenadores, pedagogos e gestores foram recepcionados pelos músicos Raquel Dainese e Valterci Hulkinho, em uma apresentação organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo. A secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina, representou o secretário Vinicius Ghizini na cerimônia de abertura, que contou com a exibição de um vídeo de agradecimento do secretário.

“Quero cumprimentar toda a nossa rede de ensino e parabenizar nosso grupo de profissionais da Educação, que topou esse desafio tão importante junto à Unicamp. Sempre digo que nós temos experiências muito ricas na nossa rede e também temos muito a aprender. Chegar até aqui, valorizando os nossos ‘espaços da infância’, com certeza é uma grande conquista e um grande passo para que avancemos cada dia mais na defesa de uma Educação de qualidade desde a primeira infância. Meu agradecimento ao prefeito Chico Sardelli e ao vice Odir pela confiança neste trabalho e principalmente a toda essa rede de Educação, pela adesão à proposta”, disse Ghizini.

Formação

A formação foi iniciada em abril de 2024. Neste período, foram promovidos 24 encontros presenciais e online com professores e outros 15 com gestores e pedagogos, nas escolas municipais e na universidade. O cronograma de atividades foi conduzido em parceria entre a secretaria e a equipe do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, sob a coordenação da Professora Doutora Roberta Rocha Borges.

O convênio com a universidade previu a formação de mais de 500 professores, além de pedagogos, gestores e demais servidores, que atendem mais de 6,6 mil crianças de 0 a 5 anos em 38 unidades da rede municipal, entre Casas da Criança, creches e Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil).

A iniciativa teve o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade na educação infantil através de assessoria institucional, formação e disponibilização de metodologias de acompanhamento e documentação do desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos.

No dia 28, os resultados do trabalho formativo serão apresentados pelas unidades escolares na mostra educativa e cultural “Espaços da Infância”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP