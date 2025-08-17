Um adolescente que estaria trabalhando no tráfico de drogas em Santa Bárbara d’Oeste foi detido por agentes da Guarda Municipal na tarde deste sábado. Com ele foram encontrados materiais para a venda.

Depois de detido, o rapaz foi levado para a delegacia e retirado pela irmã (esta maior).

APOIO TÁTICO 01 adolescente

.🚨GCM Sandrin

.🚨GCM Sernajoto

.🚨GCM Andrade

.📍DATA: 16/08/2025

.📍HORA: 15:50

.📍LOCAL: Rua Bráulio Pio 111 Pq Zabani

🛑 ATO INFRACIONAL / TRÁFICO DE DROGAS

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento preventivo pelo local supracitado, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas avistou R.V menor de idade correndo na calçado o mesmo ao avistar a equipe interrompeu a corrida e deixou cair algo, motivo este que o mesmo foi abordado.



Em busca pessoal foi encontrado 01 kit de cocaína contendo em seu interior 14 micro tubos, foi então realizado varredura no local onde R.V havia dispensado mais 4 kit de cocaína contendo mais 56 micro tubos. R.V.S de pronto assumiu que estava na venda de drogas no local e que está droga seria seu “lucro”.

Diante dos fatos R.V. foi encaminhado ao plantão policial acompanhado de sua irmã maior de idade P.F; onde a autoridade plantonista após tomar ciência dos fatos ratificou a voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas Art.33 da Lei 11.343/06 e R.V.S. permaneceu preso na cadeia do município a disposição da justiça posterior encaminhado a fundação casa Andorinhas

objetos apreendidos:

70 micro tubos de cocaína

01 celular da marca motorola