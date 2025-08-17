Um adolescente que estaria trabalhando no tráfico de drogas em Santa Bárbara d’Oeste foi detido por agentes da Guarda Municipal na tarde deste sábado. Com ele foram encontrados materiais para a venda.

Depois de detido, o rapaz foi levado para a delegacia e retirado pela irmã (esta maior).

APOIO TÁTICO 01 adolescente

.🚨GCM Sandrin
.🚨GCM Sernajoto
.🚨GCM Andrade

.📍DATA: 16/08/2025
.📍HORA: 15:50
.📍LOCAL: Rua Bráulio Pio 111 Pq Zabani

🛑 ATO INFRACIONAL / TRÁFICO DE DROGAS

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento preventivo pelo local supracitado, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas avistou R.V  menor de idade correndo na calçado o mesmo ao avistar a equipe interrompeu a corrida e deixou cair algo, motivo este que o mesmo foi abordado.

trafico
Em busca pessoal foi encontrado 01 kit de cocaína contendo em seu interior 14 micro tubos, foi então realizado varredura no local onde R.V havia dispensado mais 4 kit de cocaína contendo mais 56 micro tubos. R.V.S de pronto assumiu que estava na venda de drogas no local e que está droga seria seu “lucro”.

Diante dos fatos R.V. foi encaminhado ao plantão policial acompanhado de sua irmã maior de idade P.F; onde a autoridade plantonista após tomar ciência dos fatos ratificou a voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas Art.33 da Lei 11.343/06 e R.V.S. permaneceu preso na cadeia do município a disposição da justiça posterior encaminhado a fundação casa Andorinhas
objetos apreendidos:

70 micro tubos de cocaína
01 celular da marca motorola