PLT/Poupatempo de Nova Odessa tem 53 vagas de emprego abertas

Oportunidades são destinadas a moradores do município com experiência na função

Leia + sobre economia, emprego e mercado

O Posto Local de Trabalho (PLT) da Prefeitura de Nova Odessa está com 53 vagas de emprego abertas em diversas áreas. As oportunidades são voltadas a moradores do município que possuam experiência na função desejada.

Os interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected], colocando obrigatoriamente o nome da vaga no campo “assunto”. Também é possível encaminhar os dados profissionais por meio do WhatsApp, pelo número (19) 99607-4640.

Confira as vagas

AJUDANTE DE MECÂNICO – Com experiência. (4 vagas)

AJUDANTE DE OBRA – Desejável experiência prévia na área da construção civil ou elétrica. Disponibilidade para início imediato. Residir em Nova Odessa ou região. (2 vagas)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Maior de 18 anos. Residir em Americana ou Nova Odessa. Disponibilidade para início imediato e condução própria. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Salário a combinar + Benefícios: Convênio Médico + Cesta básica R$ 450,00 + Vale-alimentação R$ 300,00.(2 vagas)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO (TINTURARIA) – Vaga masculina, acima de 20 anos, com ou sem experiência. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Salário R$ 12,50/hora + Convênio Médico + Cartão alimentação. (2 vagas)

ALMOXARIFE – Ensino médio completo. Experiência prévia na área de almoxarifado ou logística. Conhecimento em controle de estoque e sistema ERP. Habilidade com pacote office. De segunda a sexta das 7h às 17h. (1 vaga)

ANALISTA DE FATURAMENTO – Ensino médio completo (desejável técnico ou superior em Administração, Contabilidade ou áreas correlatas). Experiência anterior com faturamento e rotinas financeiras. Conhecimento em emissão de NF-e e retenções de impostos. Domínio do pacote office, especialmente excel, e desejável experiência com sistemas ERP. Benefícios: Vale-refeição ou Vale-alimentação + Convênio médico + Convênio odontológico + Convênio farmácia + Seguro de vida + Convênio SESI + Plano de carreira. (1 vaga)

AUXILIAR DE LOGÍSTICA CD – Ensino médio completo, maior de 18 anos. 6X1 de segunda a sábado. Salário R$ 1.877,42 + Cesta básica + Convênio odontológico + Convênio médico + Gympass + Convênio farmácia + Vale-transporte ou estacionamento + PPR + Restaurante no local + Desconto faculdade. (6 vagas)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (LOGÍSTICA REVERSA) – Ensino fundamental completo. Possuir fácil acesso à Nova Odessa. Salário R$ 1.812,72 + Assistência médica + Assistência odontológica + Ajuda de custo e vale-transporte + Refeição no local + Seguro de vida. (4 vagas)

AUXILIAR DE TRANSPORTE – Ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Para carga e descarga de caminhão. Benefícios: Fretado + Premiação mensal + Restaurante no local + Café da manhã + Convênio médico + Convênio odontológico + Vale-alimentação + PLR + Convênio farmácia + Convênio SESI + Seguro de vida + Gympass + Desconto faculdade Anhanguera. (13 vagas)

DOMÉSTICA – Para limpeza e organização dos ambientes da cada. Lavar, passar e preparar refeições simples. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte. (1 vaga)

ELETRICISTA DE FORÇA E CONTROLE – Conhecimento em manutenção industrial corretiva e preventiva, CLPs, medidores de vazão, pressão, temperatura entre outros instrumentos. Noções de média tensão e experiência com montagem e ligações de instrumentos industriais. Residir em Nova Odessa ou região. Disponibilidade para início imediato e para viagens. (1 vaga)

ELETRICISTA DE MÁQUINA CNC – Com experiência. (4 vagas)

ELETROMECÂNICO – Com experiência. (4 vagas)

ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Ambos os sexos. (1 vaga)

LÍDER DE LIMPEZA – Com experiência. De segunda a sexta das 7h às 16h e sábados das 7h às 11h. Benefícios: Cesta básica + Bonificação por assiduidade + Refeição no local + Vale-transporte + Auxílio combustível. (1 vaga)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – Com experiência em máquina industrial de usinagem. (4 vagas)

OPERADOR DE MÁQUINA DE FIAÇÃO JR I – Horário das 13h40 às 22h no regime 6×1 e 6×2. Salário R$ 1.845,00 + Fretado + Restaurante no local + Convênio Médico + Convênio odontológico + Convênio farmácia + Convênio ótica + Convênio papelaria + Vegas R$ 400,00. (1 vaga)