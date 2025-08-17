Americana vai receber uma superpista de kart na região da cidade que mais cresce. A área já começou a ser preparada e fica entre os bairros Werner Plaas e Chácara Machadinho (Distrito Industrial).

Os bólidos deverão singrar as retas ao lado da casa de eventos Cláudia Porteiro e ao lado do Clube de Campo do Sindicato dos Servidores (também área doada pela prefeitura).

A informação inicial é que a prefeitura vai apenas ceder o terreno e a obra será tocada por empresários que deverão também administrar o novo espaço.

A área também não fica longe do Centro Cívico (maior complexo esportivo da cidade) e próximo a SP 304 (rodovia de acesso da cidade).

Funcionários da secretaria de obras já trabalham no local para fazer a limpeza e preparação para a obra que deve começar nas próximas semanas.

Superpista e o sindicato

Uma dúvida que surge é se a sede do Clube de Campo do SSPMA vai também ser ‘ocupada’ pela nova superpista de kart. O espaço hoje se encontra sub utilizado, mas a cessão ainda deve durar mais alguns anos.

