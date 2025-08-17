Projeto ‘Despertar das Artes’ tem espetáculo inédito no dia 20 em Sumaré

Produzido pela Sociedade Humana Despertar (SHD), evento tem entrada gratuita

Leia + sobre diversão e arte  

 Crianças e jovens que frequentam o projeto ‘Despertar das Artes’, desenvolvido pela Sociedade Humana Despertar- SHD, preparam uma nova apresentação gratuita para o público de Sumaré e região. O espetáculo “A Fábrica de Sonhos (Que não cabem em caixa)” já tem data de estreia: é no dia 20 de agosto (4ªf), às 19h, no Anfiteatro do Seminário de Nova Veneza (Av. Brasil, 1111 – Jardim Nova Veneza, Sumaré – SP). A entrada é gratuita e a classificação é livre.

A montagem envolve teatro literário, dança e atividades circenses, com um enredo que propõe uma reflexão sobre a importância da presença e do brincar, valores essenciais da infância, por meio de uma narrativa que convida à redescoberta dos sonhos. “A vida adulta é sempre muito apressada, cheia de preocupações e, agora, com as telas intermediando os contatos pessoais. Nossa história desse ano vai nos ajudar a lembrar de sensações, aparentemente simples, mas que podem nos trazer tanta felicidade, como o vento no rosto, o som de uma risada e, principalmente, a importância de seguirmos sonhando, com otimismo e esperança”, comenta Terezinha Ongaro, presidente da SHD.

Um teatro de sombras é uma das surpresas para o espetáculo deste ano, que, preparado com muito cuidado e carinho, envolve muita gente nos bastidores e contou com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Sumaré, que cedeu o espaço. Fabiana Scamato, coordenadora da SHD, assinou os figurinos dos personagens principais e traz mais detalhes. “As crianças se envolveram em todas as etapas. Além dos ensaios, elas também ajudaram na produção dos figurinos e da cenografia, confeccionados na própria SHD, com apoio de voluntários.”, comenta ela.

 Sobre o Despertar das Artes

O projeto Despertar das Artes é uma importante iniciativa da SHD no segmento artístico e cultural. Com patrocínio da Unimed Campinas, através da Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Despertar das Artes oferece oficinas gratuitas de circo, dança e literatura, para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos.

As aulas acontecem na sede da Sociedade Humana Despertar (SHD), entidade que em 2025 vai completar 30 anos de dedicação à inovação social e ao desenvolvimento do potencial humano, pautada pela ética ecológica e pelo compromisso com a vida. Seu trabalho já recebeu reconhecimentos como o Selo Ambev VOA, Selo DOAR, Selo Phomenta e diversos prêmios do Itaú-Unicef.

Interessados em saber mais sobre as atividades do Despertar das Artes podem entrar em contato pelo telefone (19) 3873-9015, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na sede da Sociedade Humana Despertar, na Rua dos Pinheiros, nº 105, no Jardim Basilicata, em Sumaré.

Projeto 'Despertar das Artes' tem espetáculo inédito no dia 20 em Sumaré

 Serviço

Ministério da Cultura e Unimed Campinas apresentam:

Espetáculo “A Fábrica de Sonhos (Que não cabem em caixa)”

Com alunos do projeto Despertar das Artes, da SHD – Sociedade Humana Despertar

Data: 20/08/2025 (4ªf)

Horário: 19h

Local: Anfiteatro do Seminário de Nova Veneza

Endereço: Av. Brasil, 1111 – Jardim Nova Veneza (Nova Veneza), Sumaré – SP, CEP 13177-050

Classificação Livre

Entrada Franca

Mais informações: https://shd.org.br/

 

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP