Projeto ‘Despertar das Artes’ tem espetáculo inédito no dia 20 em Sumaré

Produzido pela Sociedade Humana Despertar (SHD), evento tem entrada gratuita

Crianças e jovens que frequentam o projeto ‘Despertar das Artes’, desenvolvido pela Sociedade Humana Despertar- SHD, preparam uma nova apresentação gratuita para o público de Sumaré e região. O espetáculo “A Fábrica de Sonhos (Que não cabem em caixa)” já tem data de estreia: é no dia 20 de agosto (4ªf), às 19h, no Anfiteatro do Seminário de Nova Veneza (Av. Brasil, 1111 – Jardim Nova Veneza, Sumaré – SP). A entrada é gratuita e a classificação é livre.

A montagem envolve teatro literário, dança e atividades circenses, com um enredo que propõe uma reflexão sobre a importância da presença e do brincar, valores essenciais da infância, por meio de uma narrativa que convida à redescoberta dos sonhos. “A vida adulta é sempre muito apressada, cheia de preocupações e, agora, com as telas intermediando os contatos pessoais. Nossa história desse ano vai nos ajudar a lembrar de sensações, aparentemente simples, mas que podem nos trazer tanta felicidade, como o vento no rosto, o som de uma risada e, principalmente, a importância de seguirmos sonhando, com otimismo e esperança”, comenta Terezinha Ongaro, presidente da SHD.

Um teatro de sombras é uma das surpresas para o espetáculo deste ano, que, preparado com muito cuidado e carinho, envolve muita gente nos bastidores e contou com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Sumaré, que cedeu o espaço. Fabiana Scamato, coordenadora da SHD, assinou os figurinos dos personagens principais e traz mais detalhes. “As crianças se envolveram em todas as etapas. Além dos ensaios, elas também ajudaram na produção dos figurinos e da cenografia, confeccionados na própria SHD, com apoio de voluntários.”, comenta ela.

Sobre o Despertar das Artes

O projeto Despertar das Artes é uma importante iniciativa da SHD no segmento artístico e cultural. Com patrocínio da Unimed Campinas, através da Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Despertar das Artes oferece oficinas gratuitas de circo, dança e literatura, para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos.

As aulas acontecem na sede da Sociedade Humana Despertar (SHD), entidade que em 2025 vai completar 30 anos de dedicação à inovação social e ao desenvolvimento do potencial humano, pautada pela ética ecológica e pelo compromisso com a vida. Seu trabalho já recebeu reconhecimentos como o Selo Ambev VOA, Selo DOAR, Selo Phomenta e diversos prêmios do Itaú-Unicef.

Interessados em saber mais sobre as atividades do Despertar das Artes podem entrar em contato pelo telefone (19) 3873-9015, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na sede da Sociedade Humana Despertar, na Rua dos Pinheiros, nº 105, no Jardim Basilicata, em Sumaré.

Serviço

Ministério da Cultura e Unimed Campinas apresentam:

Espetáculo “A Fábrica de Sonhos (Que não cabem em caixa)”

Com alunos do projeto Despertar das Artes, da SHD – Sociedade Humana Despertar

Data: 20/08/2025 (4ªf)

Horário: 19h

Local: Anfiteatro do Seminário de Nova Veneza

Endereço: Av. Brasil, 1111 – Jardim Nova Veneza (Nova Veneza), Sumaré – SP, CEP 13177-050

Classificação Livre

Entrada Franca

Mais informações: https://shd.org.br/

