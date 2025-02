Sardelli pega dengue e faz depoimento recomendando cuidado a todos

O prefeito de Americana Chico Sardelli (PL) foi diagnosticado com dengue e postou relato nas redes sociais.

Olá, pessoal! Como vocês devem ter visto pela imprensa, a dengue chegou por aqui. Comecei a sentir alguns sintomas na quarta e testei positivo na quinta.

Estou bem, caprichando na hidratação e no repouso, e me recuperando em casa.Sigo despachando com nossa equipe à distância e em assim que estiver plenamente recuperado, estarei de volta ao gabinete!

Segue Sardelli

Aproveito para reforçar o pedido para que todos façam sua parte no combate à dengue, eliminando criadouros do mosquito em casa e no trabalho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

A prefeitura está com mutirão nas ruas e promovendo uma campanha ampla sobre o tema, mas unidos, somos mais fortes!

Leia + sobre política regional