Saúde mental dos alunos de Medicina

Saúde Mental- Cada vez mais as pessoas sentem a necessidade

e a importância de cuidar dela, principalmente com as rotinas diárias, com a correria para dar conta das atividades profissionais e pessoais. O tema ganha ainda mais destaque neste mês, com a campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, que chama a atenção para a saúde mental.

A preocupação é ainda maior entre os profissionais da saúde, especialmente junto aos estudantes de Medicina, que frequentemente enfrentam níveis elevados de estresse, ansiedade e depressão devido às demandas rigorosas de suas carreiras.

Pensando nisso, a Inspirali, vertical de Medicina da Ânima Educação e principal ecossistema de educação médica do Brasil, criou o Projeto Angatu, coordenado pelas psicólogas e educadoras, Flavia Abade e Ana Cristina Kuhn e os psiquiatras Diogo Andrade e Carolina Prina, que lideram o projeto junto aos cursos de Medicina da Inspirali. O projeto nasceu com o objetivo de promover a cultura de autocuidado em saúde mental entre estudantes de medicina, dada a prevalência elevada de ansiedade e depressão nesse grupo.

“O nome “Angatu”, que significa alma boa, bem-estar e felicidade, foi escolhido pelos próprios estudantes, refletindo o vínculo forte entre eles e o projeto. Em parceria com o Bipp Care, o projeto oferece uma plataforma para check-ups de saúde mental, acolhimento individual online, conteúdos psicoeducativos e grupos de acolhimento por pares presencialmente nas escolas”, destaca Ana Kuhn.

“O Angatu oferece acolhimentos individuais para todos os estudantes de medicina que tiverem interesse em buscar o serviço e busca ativamente estudantes que possuem sintomas mais graves de ansiedade e depressão, além de criar novas oportunidades para fortalecimento das relações interpessoais e dos vínculos coletivos e colaborativos em grupos de acolhimento por pares, formações e treinamentos”, completa.

Durante o mês de setembro a Inspirali preparou uma temporada especial de podcasts “Saúde Mental em foco” que aborda a ansiedade e depressão na jornada médica, além de perspectivas para o autocuidado em saúde mental. As lives podem ser acessadas neste link: Inspirali Educação Médica | Podcast on Spotify

Engajamento dos alunos

No primeiro semestre de 2023, 40% dos estudantes da Inspirali se cadastraram na plataforma, demonstrando interesse pelo apoio socioemocional. O diagnóstico inicial revelou que 70% dos respondentes ao questionário sobre depressão e ansiedade apresentam algum sintoma de sofrimento mental (leves, moderados ou graves). O Angatu aborda essas questões por meio de acolhimentos individuais, acolhimentos por pares e fortalecimento de relações interpessoais, com disponibilização de conteúdos psicoeducativos, formações, treinamentos e orientações para professores e colaboradores.

As intervenções incluíram oficinas para professores e colaboradores sobre reconhecimento e apoio a alunos com ansiedade, além de capacitação em Mindfulness. O projeto também ofereceu técnicas de enfrentamento da ansiedade antes de avaliações e realizou mais de 1000 acolhimentos individuais, demonstrando seu compromisso com a saúde mental dos estudantes.

“Foram nesses casos mais difíceis que, sob a orientação da equipe de psicologia e psiquiatria do Bipp, consegui conduzir melhor o estágio para esses alunos, buscando compreendê-los no seu modo de ser, nas suas necessidades individuais e, assim, propiciar a melhor experiência e vivência dentro de suas especificidades”, relata uma docente sobre o apoio recebido pelo programa.

“Experiência transformadora. Nas 5 sessões, pude reconhecer pontos excepcionais para melhorar meu desempenho acadêmico e enxergar o curso de medicina com mais leveza. Sou muito grata por essas sessões e posso afirmar que elas transformaram meu semestre. Minhas notas e minha saúde mental mudaram drasticamente!”, relatou uma estudante que passou pelo Acolhimento Individual.

Sobre a Inspirali

Criada em 2019, a Inspirali atua na gestão de escolas médicas do Ecossistema Ânima. É uma das principais empresas de ensino superior de Medicina no Brasil, com mais de 13 mil alunos e 14 instituições – localizadas em capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis e Natal – e importantes centros de desenvolvimento do país, como Piracicaba (SP), São José dos Campos (SP), Cubatão (SP), Tubarão (SC), Vespasiano (MG), Irecê̂ (BA), Jacobina (BA), Guanambi (BA) e Brumado (BA).

As graduações em Medicina seguem modelo acadêmico reconhecido entre os mais inovadores do mundo e pensado para formar profissionais de alta performance com uma visão integral do ser humano. O portfólio da Inspirali contempla também cursos livres e especializações focados na medicina integrativa e aborda temas relevantes no cenário global, a exemplo da pós-graduação em cannabis medicinal, primeiro curso na área certificado pelo Ministério da Educação (MEC). A aprendizagem digital ativa oferece recursos tecnológicos (robôs de alta fidelidade e realidade virtual e aumentada MedRoom) e apoio socioemocional, assim como as atividades práticas e o acompanhamento personalizado.

Sobre a Ânima Educação

Com o propósito de transformar o Brasil pela educação, a Ânima é o maior e o mais inovador ecossistema de ensino de qualidade do país, com um portfólio de marcas valiosas e um dos principais players de educação continuada na área médica. A companhia é composta por mais de 410 mil estudantes, distribuídos em 18 instituições de ensino superior e em mais de 700 polos educacionais por todo o Brasil. Integradas também ao Ecossistema Ânima estão marcas especialistas em suas áreas de atuação, como HSM, HSM University, EBRADI (Escola Brasileira de Direito), Le Cordon Bleu (SP), SingularityU Brazil, Inspirali e Learning Village, primeiro hub de inovação e educação da América Latina, além do Instituto Ânima.

Em 2023, a Ânima foi um dos destaques do Prêmio Valor Inovação – parceria do jornal Valor Econômico e a Strategy&, consultoria estratégica da PwC – figurando no ranking de empresas mais inovadoras do Brasil no setor de educação. Além disso, o CEO, Marcelo Battistela Bueno, foi premiado como Executivo de Valor, no setor de Educação, no Prêmio Executivo de Valor 2022, que elege os gestores que se destacaram à frente de empresas e organizações. A companhia também se destacou no Finance & Law Summit Awards – FILASA, em 2022, como Melhor Departamento de Compliance. Em 2021, a organização educacional foi destaque no Guia ESG da revista Exame como uma das vencedoras na categoria Educação. Desde 2013, a companhia está na Bolsa de Valores, no segmento de Novo Mercado, considerado o de mais elevado grau de governança corporativa.

