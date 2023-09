Ameriprev- O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais

de Americana realiza nesta semana a eleição dos representantes dos servidores municipais que irão compor os conselhos de Administração e Fiscal.

A votação teve início nesta terça-feira (19) no Auditório Villa Americana, nas dependências do Paço Municipal. Na quarta-feira (20), a urna de votação estará na sede do Departamento de Água e Esgoto (DAE), e na quinta-feira (21), na Guarda Municipal de Americana (Gama). A apuração dos votos ocorrerá na sexta-feira (22), na sede do Ameriprev, a partir das 9h.

De acordo com a Resolução 01, de 17 de julho de 2023, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) em 18 de julho, o processo eleitoral para a escolha dos representantes, titulares e suplentes para compor os Conselhos de Administração e Fiscal será dirigido por uma Comissão Eleitoral composta por três servidores municipais.

Leia + sobre política regional

“O voto é facultativo, porém de extrema importância. É fundamental a participação de todos nesse processo democrático, essencial para que os novos integrantes possam representar efetivamente o funcionalismo nas questões pertinentes às resoluções que dizem respeito aos interesses dos servidores estatutários. São funções de responsabilidade e relevância para a Administração Municipal”, destaca o superintendente do Ameriprev, Erich Hetzl Junior.

Serão escolhidos cinco servidores estatutários titulares e cinco suplentes para o Conselho de Administração e quatro titulares e quatro suplentes para o Conselho Fiscal. Depois dos votos apurados, o resultado será publicado e, a partir de então, abre-se um período para eventuais impugnações. A expectativa é de que os novos conselheiros tomem posse no dia 6 de outubro.

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) foi implantado na Administração Municipal de Americana por meio da Lei nº 5.111, de 23 de novembro de 2010.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP