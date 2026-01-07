Saúde Mental de Santa Bárbara registra 31,7 mil atendimentos e procedimentos em 2025

Leia + sobre saúde

O Departamento de Saúde Mental, vinculado à Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, registrou 31,7 mil atendimentos e procedimentos em 2025. Foram cerca de 13 mil no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 2, 11,5 mil no CAPS AD (Álcool e Outras Drogas) e 7,2 mil no CAPS Infantojuvenil.

Os números referem-se a atendimentos e procedimentos individuais e em oficinas terapêuticas promovidas pelas equipes, de acordo com a necessidade de cada usuário, sendo realizados por médicos, psicólogos, equipe de enfermagem e serviço social, entre outros profissionais.

Em Santa Bárbara d’Oeste, a Prefeitura oferece tratamento para a população com demandas em saúde mental nos CAPSs, além de acolhimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e atendimento para os casos de urgência nos prontos-socorros.

O CAPS Infantojuvenil é responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes com demandas graves em saúde mental. No CAPS 2 é feito o acompanhamento de demandas de adultos, não relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. Já o CAPS AD realiza o acompanhamento de usuários com demandas graves, devido ao uso de álcool e outras drogas. O horário de atendimento nas unidades é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

O acesso aos serviços pode ocorrer de duas formas: por meio de encaminhamento por qualquer equipamento da rede municipal de saúde; ou por demanda espontânea, em que o próprio usuário procura diretamente o serviço. Ao chegar ao CAPS, é realizado um acolhimento, que consiste em uma escuta qualificada feita por uma dupla de profissionais do serviço. Em seguida, o caso é discutido em reunião da equipe multiprofissional, que define se há critérios para atendimento no CAPS.

Quando há indicação, o usuário passa a integrar o fluxo do serviço, participando principalmente de oficinas terapêuticas, além de atendimentos individuais, quando necessário. Quando não há critérios para atendimento nos CAPS, o usuário é orientado e direcionado para a sua UBS de referência.

Janeiro Branco

Durante o mês de janeiro, a Secretaria de Saúde promoverá uma série de ações alusivas ao “Janeiro Branco” – campanha dedicada à promoção da saúde mental e emocional. No período, as equipes dos CAPSs e demais setores da Saúde intensificarão as orientações em Oficinas e Salas de Espera Ativa, com o objetivo de sensibilizar a população para a importância do bem-estar psicológico e estimular a busca por cuidados especializados, quando necessários.

O “Janeiro Branco” é um movimento ao estilo das campanhas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul” e tem o intuito de chamar a atenção da sociedade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas. A campanha é promovida em janeiro pelo fato do primeiro mês do ano estar simbolicamente associado à recomeços, reflexões e novos projetos. A escolha do nome “Janeiro Branco” remete à ideia de uma “folha em branco”, incentivando as pessoas a reescreverem suas histórias e priorizarem a saúde mental.

Serviço:

CAPS AD (Álcool e Drogas)

Rua José Fernando Mollon, 245 – Jardim Fernando Mollon

Telefone: 3458.1799

Atendimentos: segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas

CAPS 2

Rua José Fernando Mollon, 245 – Jardim Fernando Mollon

Telefone: 3454.0138

CAPS Infantojuvenil

Rua Tucanos, 406 – São Francisco 2

Telefone: 3454.7115

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP