Saúde oferece 21 vagas de estágio

Secretaria de Saúde de Americana está oferecendo 21 vagas

de estágio para estudantes dos ensinos médio e superior. São vagas para alunos dos cursos de administração (10), farmácia (2), tecnologia da informação (5), serviço social (2) e Ensino Médio (2).

Os candidatos devem estar estudando no período noturno, e deverão cumprir seis horas de trabalho, no período diurno, em diversos setores da Secretaria de Saúde.

O valor do estágio é de R$ 1.008,00 para alunos do ensino superior e R$ 693,00 para os do ensino médio. Em ambos os casos, os estudantes ainda recebem R$ 126,00 de auxílio transporte.

Os interessados devem cadastrar o currículo no site: https://saudeamericana.com.br , no menu serviços online – cadastro de vaga para estágio.

