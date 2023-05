Comitê Paralímpico faz festival inclusivo este sábado (20)

O Comitê Paralímpico Brasileiro, em parceria com a APC (Associação

Paraolímpica de Campinas), realiza neste sábado (20) o Festival Paralímpico, que busca oferecer a crianças e adolescentes a experiência de vivenciar algumas das modalidades paralímpicas, promovendo a inclusão social por meio do esporte. As atividades serão realizadas na Faculdade de Educação Física de Puc-Campinas, das 9h às 12h.

A expectativa é que o evento receba mais de 200 crianças e adolescentes para participar das atividades esportivas de Atletismo, Bocha Paralímpica, Rugby em Cadeira de Rodas e Tênis de Mesa.

Durante toda a manhã, crianças e jovens, com ou sem deficiência, entre 8 e 17 anos, passarão por um sistema de circuito envolvendo todas as modalidades, possibilitando a integração entre os participantes, de modo que possam vivenciar de forma lúdica cada uma das modalidades apresentadas. O evento também é uma forma de aproximar a criança com deficiência do esporte paralímpico.

“A realização do Festival Paralímpico, em seu terceiro ano consecutivo na cidade de Campinas, reforça o desejo de ampliação do atendimento de crianças e jovens com deficiência no município, sendo possível graças ao trabalho em rede e às parcerias com o Comitê Paralímpico Brasileiro, PUC-Campinas e governo municipal, através das secretarias de Esporte e Lazer e Educação”, reforça o Gerente de Projetos da APC e organizador do evento, Luiz Marcelo Ribeiro da Luz.

Serviço:

Festival Paralímpico será realizado em Campinas neste sábado

Data:20/05/23

Horário: das 9 às 12 horas

Local: Faculdade de Educação Física da PUC-Campinas – Campus 1

Rocky Mountain Games leva esporte todas as idades para Atibaia

Se o barão Pierre de Coubertin, o pai da Olimpíada moderna, fosse convocado a definir o circuito Rocky Mountain Games, ele certamente mudaria a frase “o importante é participar, não competir”, para algo como: “o importante é participar, se divertir, interagir, confraternizar e também competir”. Isso porque o maior festival de cultura de montanha do Brasil, que tem a segunda etapa da temporada 2023 marcada para o próximo sábado (20) e domingo (21), na Pedra Grande, em Atibaia, oferece tudo isso. E muito mais.

Acessar a Arena Rocky Mountain Games, instalada na pista de pouso voo livre, é grátis. Isso significa que ninguém paga nada para acompanhar as competições, torcer para familiares e amigos e ainda aproveitar as atrações culturais, como shows e cinema ao livre; se divertir em ativações, como slackline, bungee trampolim e arremesso de machado; e ainda aproveitar as opções gastronômicas em diversos food trucks.

Para quem ainda não garantiu participação e pretende competir nas modalidades Trail Run, Gravel, Uphill, Hike & Fly, Mountain Bike ou Canicross, as inscrições seguem e podem ser feitas pelo site oficial do evento: https://rockymountaingames.com.br/pedra-grande/.

Ou pelo link: https://www.ticketsports.com.br/e/rocky-mountain-games-etapa-pedra-grande-2023-35127.

Cultura – O Rocky Mountain Games não é considerado o maior festival de cultura de montanha à toa. Isso significa que, além dos desafios esportivos, curtir o dia entre familiares e amigos importa. Por isso, em todas as etapas, shows e cinema ao ar livre são “de lei”. Em Atibaia, as atrações musicais trazem o rock da banda Pulse (sábado, a partir das 15h) e o reggae da Floral de Jah (domingo, às 14h30). No sábado, o dia termina com a exibição de documentários sobre esportes outdoor e vida ao ar livre do telão da Arena.

Gastronomia – Competir e se divertir ao longo do dia dá fome. Para satisfazer diferentes tipos de paladares, a lista de opções para alimentação traz o Don Pablo BBQ (choripan e carnes no pit smoke), El Tarro (comida mexicana), Massa na Caveira (pizzas), Do Hangar (hamburguer artesanal) , Valência Churros Gourmet (churros, doces e milkshakes) e a cafeteria Espressati.

Para todas as idades – A Arena oferece atividades recreativas, entre elas arremesso de machado, slackline e bungee trampolim, todas com monitores especializados para garantir orientação e segurança. Mas as crianças recebem atenção especial em uma ativação que já é uma tradição. O Acampamento Go Outside é destinado para meninos e meninas de 6 a 13 anos, e conta com atividades como trekking, leitura de mapas, bússola, slackline e brincadeiras fazem parte da programação. Um detalhe importante: é exclusivo para crianças acompanhantes de atletas inscritos nas provas do festival.

“Queremos que as crianças também façam parte destes momentos inesquecíveis, enquanto seus familiares curtem as competições e atividades da arena. Para isso, contamos com os monitores do Acampamento Go Outside de Aventura, um projeto que existe há mais de 15 anos com o propósito de iniciar crianças e adolescentes na vivência da aventura e nas técnicas que contribuem para estarmos na natureza, para comandar as atividades com os pequenos cujos pais estiverem correndo e pedalando nas provas”, comenta Andrea Estevam, diretora executiva da Rocky Mountain Sports Content.

As inscrições para o Acampamento Go Outside podem ser feitas por meio deste link: https://site.ticketsports.com.br/Inscricao/categoria.aspx?__idEvento=35127&lang=ptbr

Esportes – O Rocky Mountain Games contará com as seguintes competições em Atibaia: Trais Run, nas distâncias de 6km, 12km, 21km e 42km; Canicross (4,4km); Uphill (4,5km); Mountain Bike, com percursos de 25km e 50km; Gravel (44km), Hike & Fly (montanhismo + parapente) e o desafio Rocky Man e Rocky Woman (Trail Run de 21km + 50km de Mountain Bike + 4,5km do Uphill).

Após Atibaia, o circuito 2023 termina em Juquitiba, dia 26 de agosto. O Rocky Mountain Games é uma realização da Rocky Mountain Sports Content, com patrocínio da FIT-UFC e apoio de Joga Junto, Mynd e cerveja Patagonia.

Serviço

Rocky Mountain Games – Etapa Pedra Grande/Atibaia

Dias: 20 e 21 de maio

Horário: A partir das 6h

Local: Pista de pouso voo livre – Parque Arco Iris (Rua Comendador Jácomo Antônio La Selva, 99, Atibaia, SP, Brasil)

