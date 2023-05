Esquerda se organiza contra Chico e terceirização

Partidos de esquerda de Americana decidiram

se organizar agora contra o governo Chico Sardelli (sem partido). Chico deve deixar o PV que está na Federação com PT e PCdoB- bloco de esquerda. O PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin também está na organização do evento que deve acontecer esta quarta-feira.

O mote do novo movimento é a ideia de que a Prefeitura de Americana pretende terceirizar a merenda escolar das escolas. Os partidos apontam que a medida colocará em risco a segurança alimentar dos alunos.

O aviso disparado nas redes traz o informe abaixo.

Considerando que o governo federal, aumentou o repasse de verbas às prefeituras, assegurando alimentação saudável a todos.

Diante das considerações, vimos convidar nossos filiados (as) para participarem de reunião sobre o assunto:

Local: APEOESP

Data: 17/05 (4a. Feira)

Horário: 18:00 hs

Rua Perú 210 – Bairro Frezarin.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento