Twitch anuncia nova ferramenta: Editor de Clips

A Twitch acaba de disponibilizar uma nova

funcionalidade que facilita a divulgação de canais de streaming em outras redes sociais. O Editor de clips permite a captura e compartilhamento dos momentos mais exclusivos das transmissões nos perfis dos criadores ou espectadores em outras plataformas. Postar clips dos melhores momentos de streaming nas redes sociais pode ajudar os canais a conquistar novos espectadores a partir de amostras dos conteúdos apresentados.

Entre as opções de edição está a possibilidade de passar um vídeo horizontal para a posição vertical (9:16), mais amigável para compartilhamento em redes sociais de vídeos e fotos. Os usuários também podem escolher aplicar um layout de tela dividida, adicionar o nome do canal da Twitch e fazer o download ou compartilhar o clip direto no Youtube Shorts.

No blog da Twitch é possível encontrar mais dicas e sugestões de como criar e gerenciar clips, editá-los para formatos verticais e compartilhá-los nas redes sociais para promover e expandir canais.

Sobre



Lançada em 2011, a Twitch é um serviço interativo de transmissão ao vivo e uma comunidade global que se reúne todos os dias para criar experiências únicas, ao vivo e imprevisíveis a partir das interações de milhões. Ele traz a alegria do co-op para tudo, desde jogos casuais e esports de classe mundial até maratonas de anime, música e fluxos de arte. TwitchCon, o maior evento comunitário do ano, onde milhares de pessoas se reúnem para celebrar e se conectar com outras pessoas que compartilham seus interesses e paixões. Estamos sempre ao vivo na Twitch. Fique por dentro de tudo sobre o Twitch no Twitter e no nosso blog.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento