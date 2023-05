Influenciadora digital e ex-namorado são encontrados mortos em Hortolândia

A influenciadora digital Micaelly Lara, mais conhecida como Japa, de 19 anos, foi encontrada morta ao lado do ex-namorado dentro de um carro no Jardim Santa Clara do Lago II, em Hortolândia, na noite desta segunda-feira (15). A suspeita é de feminicídio seguido de suicídio.

De acordo com a polícia, uma denúncia anônima informou sobre um carro parado e ligado por muito tempo em frente a um edifício. Ao chegar ao local, os policiais bateram no vidro e, como não houve respostas, forçaram a entrada, encontrando o casal morto no interior do veículo.

A influenciadora foi atingida por um disparo de arma de fogo e a arma estava na mão do namorado.

O corpo do casal foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Até o minério não há informações sobre o velório e sepultamento.’