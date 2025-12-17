Saúde de Santa Bárbara promove capacitação em atendimento à gestante e primeiros cuidados ao recém-nascido

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Setor de Educação Permanente em Saúde e do Serviço de Atendimento Móvel 192 – Central de Urgência e Emergência, promoveu na última semana uma capacitação em “Atendimento à Gestante no Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e Primeiros Cuidados ao Recém-nascido”. A iniciativa foi voltada ao aprimoramento das condutas de enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores de ambulância em situações de urgência obstétrica, fora do ambiente hospitalar. O treinamento foi realizado no Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum, sendo dividido em duas turmas, nos dias 11 e 12 de dezembro, com a participação de 32 profissionais.

A capacitação teve como objetivo principal fortalecer a qualidade do atendimento pré-hospitalar, garantindo mais segurança à gestante, ao recém-nascido e às equipes de saúde. Além disso, reforçou a importância da atuação segura, ética e baseada em protocolos, bem como da comunicação com a Central de Regulação e do transporte oportuno para unidades de referência, enfatizando o compromisso da Prefeitura com a educação permanente em saúde e com a segurança materna e neonatal no atendimento prestado à população.

O treinamento foi ministrado pela enfermeira Renata Cristina Torres, especialista em Obstetrícia e Ginecologia, com atuação em UTI, Urgência e Emergência e Docência em Enfermagem, e pelo enfermeiro Luís Henrique Petrocelli, especialista em Urgência e Emergência, por meio de atividades práticas e teóricas.

Durante a iniciativa foram abordadas as atribuições legais e técnicas da enfermagem no APH, com base na Resolução COFEN nº 713/2022, que atualiza as normas de atuação dos profissionais no atendimento pré-hospitalar móvel terrestre e aquaviário. O conteúdo destacou o escopo de atuação do enfermeiro e do técnico de enfermagem na assistência à gestante, à parturiente e ao recém-nascido, incluindo a realização de partos sem distócia em situações de emergência.

Entre os principais tópicos elencados, estiveram: reconhecimento do trabalho de parto e do parto iminente; critérios para a realização do parto na ambulância, enfatizando que a conduta só deve ocorrer quando o nascimento for inevitável; condutas no parto não iminente e no parto iminente, com orientações passo a passo; importância do posicionamento da gestante em decúbito lateral esquerdo, visando segurança materno-fetal; atendimento ao recém-nascido com boa vitalidade, com foco em acolhimento, aquecimento, contato pele a pele e amamentação precoce; clampeamento tardio do cordão umbilical, seus benefícios e contraindicações; protocolos atualizados de reanimação neonatal, incluindo metas de saturação de oxigênio e uso precoce do oxímetro de pulso; condutas frente às intercorrências obstétricas, como circular de cordão, apresentação pélvica, prolapso de cordão umbilical, pré-eclâmpsia e eclâmpsia.

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde em Santa Bárbara d’Oeste são coordenadas pelo Setor de Educação Permanente em Saúde e acontecem durante todo o ano, visando qualificar ainda mais os atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). O principal objetivo é o fortalecimento do profissional, para acolher, cuidar e proteger a saúde dos usuários dos serviços de saúde, prevenindo agravos e promovendo o bem-estar e a melhor qualidade de vida da população.



O Setor foi responsável por 61.469 horas de treinamentos e capacitações durante o ano de 2025. O número representa um aumento de 158% em relação à carga horária do ano anterior. As ações registraram 2.950 participações de profissionais, por meio de atividades presenciais e on-line.

