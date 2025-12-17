Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste entra em recesso escolar a partir de 19 de dezembro

O ano letivo de 2025 na Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste se encerra na próxima sexta-feira, dia 19 de dezembro, dando início ao recesso escolar para cerca de 16 mil estudantes. A medida contempla as unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e demais modalidades atendidas pelo município.



A Secretaria Municipal de Educação terá funcionamento administrativo normal nos dias 22 e 23 de dezembro de 2025, seguindo o calendário geral do serviço público municipal. Após esse período, o atendimento administrativo será retomado no dia 5 de janeiro de 2026.



Entre os dias 5 e 9 de janeiro de 2026, estarão abertas exclusivamente as escolas que possuem Jardim I e II e as unidades de Ensino Fundamental, com atendimento voltado à divulgação do direcionamento de vagas para estudantes que ingressarão no 1º e no 6º ano em 2026, além de orientações aos responsáveis sobre transferências e matrículas para o próximo ano letivo.



Na semana seguinte, de 12 a 16 de janeiro, essas unidades voltam a cumprir o recesso escolar, com reabertura no dia 19 de janeiro de 2026, data em que os profissionais da rede retornam para planejamento interno. As aulas para os estudantes terão início no dia 21 de janeiro de 2026.



Durante o período de recesso, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com serviços de manutenção, adequações e melhorias nas unidades escolares, com o objetivo de garantir ambientes mais seguros, organizados e adequados para o retorno das atividades.



Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Graça Martins, 680, no Centro, ou pelo telefone (19) 3464-9449.

