Corinthians e Vasco 0-0 no 1o tempo

Corinthians e Vasco terminaram o 1o tempo da final da Copa do Brasil empatados em 0 a 0.

O jogo foi bastante movimentado com dois gols- 1 de cada lado- anulados por impedimento. As duas equipes tiveram boas chances de gol com o Vasco chutando mais de fora da área e o Corinthians com bolas aéreas no ataque.

O jogo da volta acontece no próximo domingo no Rio de Janeiro. Em Americana, os torcedores poderão acompanhar a partida com mega telão no estádio Décio Vitta.

