Unicamp lidera ranking nacional de instituições de ensino superior empreendedoras

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) conquistou por meio das ações da sua Agência de Inovação Inova Unicamp o primeiro lugar no Índice de Instituições de Ensino Superior Empreendedoras (IESE) 2025, ranking nacional que avalia o desempenho de universidades, faculdades, centros universitários e institutos públicos e privados brasileiros em empreendedorismo e inovação. A classificação considera metodologias que combinam a percepção de estudantes com dados institucionais, distribuídos em dimensões como cultura empreendedora, inovação e infraestrutura.



Em sua sexta edição, o IESE é uma iniciativa da Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior), elaborada pelo Movimento Empresa Júnior (MEJ). O ranking reúne informações de discentes, docentes e bases de dados secundárias, além de dados fornecidos pelas próprias instituições participantes.



Neste ano, mais de 34 mil estudantes de 121 Instituições de Ensino Superior (IES) responderam à pesquisa. O resultado foi anunciado após a realização de uma sessão solene no Senado Federal, presidida pelo senador Izalci Lucas (PL-DF), em que foram apresentados os indicadores avaliados pela lista, bem como os objetivos do ranking. A Unicamp foi representada pelo diretor-executivo da Inova Unicamp, o professor Renato Lopes, que recebeu o certificado em nome da Universidade.



“Esse reconhecimento é resultado de um esforço coletivo construído ao longo do tempo. Na Inova Unicamp, trabalhamos na cultura de inovação e empreendedorismo de forma a mostrar que a formação universitária pode ir além da pesquisa acadêmica, criando caminhos para levar o conhecimento ao mercado e transformar tecnologias em soluções concretas. Esse movimento gera impacto econômico e social, cria oportunidades de trabalho e fortalece a Universidade como um todo”, afirmou Lopes.



Resultados refletem ações de promoção da cultura empreendedora



A iniciativa busca fomentar o empreendedorismo no ensino superior e incentivar a construção de ecossistemas de inovação capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade.

A pesquisa funciona também como uma ferramenta de autoavaliação, permitindo que as instituições identifiquem boas práticas, reconheçam referências nacionais e aprimorem suas políticas de ensino, inovação e empreendedorismo.



Na Unicamp, a mobilização dos estudantes para avaliar a percepção dos discentes sobre iniciativas de empreendedorismo na Universidade foi intermediada pela Inova Unicamp. Isso aconteceu por meio de ações de comunicação voltadas à divulgação da pesquisa e à conscientização sobre a importância da participação dos estudantes no levantamento.

Segundo Kátia Kishi, supervisora de comunicação da Inova Unicamp, o resultado reflete uma estratégia contínua de aproximação com os estudantes.



“Desenvolvemos uma campanha direcionada aos alunos da Unicamp, destacando a relevância da avaliação discente sobre as iniciativas de empreendedorismo da Universidade. O retorno positivo é fruto desse trabalho e de tantos outros programas, eventos e capacitações que realizamos de forma perene no ecossistema, engajando os alunos, docentes e pesquisadores nas pautas de inovação e empreendedorismo”, afirmou Kishi.



Ações de empreendedorismo promovidas pela Inova Unicamp



Na Unicamp, a Agência de Inovação é responsável por gerir programas, ações, eventos e atividades que buscam promover o empreendedorismo no ambiente universitário. A Inova também é responsável pela gestão do Parque Científico e Tecnológico e pela Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp (Incamp), que oferecem suporte a startups e empreendimentos de base científica e tecnológica.



No âmbito de ações de promoção à cultura empreendedora, destacam-se as competições de empreendedorismo promovidas anualmente, como o Desafio Unicamp, voltado a maiores de 18 anos, e o Inova Jovem, direcionado a estudantes do ensino médio. Com o passar dos anos, os programas ampliaram seu alcance e hoje contam com abrangência nacional.



Outra atividade relevante é o Encontro Anual Unicamp Ventures, que em 2025 completou 20 anos reunindo empreendedores das empresas-filhas da Unicamp com outras empresas, alunos e professores aspirantes ao empreendedorismo. O evento também contempla o Prêmio Empreendedores da Unicamp, que premia as empresas-filhas destaques em diferentes categorias.



Essas iniciativas, somadas a disciplinas acadêmicas, eventos e conexões com ecossistemas de inovação, contribuem para aproximar a universidade do ambiente empreendedor e permitem a interação entre alunos, pesquisadores, startups, empresas incubadas e laboratórios de PD&I.



Sobre a Inova Unicamp



A Agência de Inovação da Universidade Estadual de Campinas (Inova Unicamp) é o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Unicamp e atua em todos os campi da universidade. Criada em 2003, a Agência tem como missão identificar oportunidades e promover ações que estimulem a inovação e o empreendedorismo, ampliando o impacto do ensino, da pesquisa e da extensão.



A Inova Unicamp apoia a comunidade acadêmica na proteção da propriedade intelectual, na transferência de tecnologia e na formalização de acordos de PD&I com o setor empresarial. Também é responsável pela gestão do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (Incamp), além de promover a cultura de inovação por meio de ações de comunicação, capacitações e relacionamento institucional.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP