Reconstituição da morte de Bandini hoje cedo

A Polícia Civil de Americana realiza hoje a reconstituição da morte do empresário Renato Bandini, de 42 anos, que era diretor da Bandini Lar e Construção. Renato foi encontrado sem vida na noite de 15 de dezembro de 2024, na sacada do salão de festas do prédio onde residia, no Jardim Girassol, cinco andares abaixo de seu apartamento.

O caso ganhou grande repercussão na cidade e agora passa por novas diligências.

O inquérito é conduzido pela Polícia Civil, sob responsabilidade do delegado Dr. Lúcio Antônio Petrocelli, com o acompanhamento e controle externo do Ministério Público, órgão que, ao término da investigação, analisará a existência de elementos para eventual oferecimento de denúncia.

A expectativa é de que a reconstituição permita

um avanço decisivo no esclarecimento técnico do caso.

De acordo com os autos, a morte de Renato foi inicialmente tratada como suicídio. Ao longo das investigações, surgiram contradições em depoimentos e elementos colhidos.

Renato Bandini era casado com Thalita Vieira e não deixou filhos.

