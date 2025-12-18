“EnCantos e Luzes de Natal” desta 5ª-feira é no Centro e Americana Shopping
A programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025”, promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, será realizada em dois pontos nesta quinta-feira (18): na Praça Comendador Müller, no Centro da cidade, e no Americana Shopping, localizado à Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2.370, Vila Israel.
As atrações terão início às 19h. Na praça, a Orquestra e Coral UMADAME devem agregar grande público, como ocorreu em 2024. No Americana Shopping, se apresentam a Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e corais convidados. A entrada é gratuita.
A programação vai até sábado e é viabilizada com recursos da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp).
Confira as próximas apresentações, todas na Praça Comendador Müller:
19/12 (sexta-feira)
18h Trilha sonora natalina
19h Coral Ítalo-Brasileiro
20h Piano in Concert com Mateus Pavan
21h Hilda Maria: Choro Cantante
20/12 (sábado)
18h Trilha sonora natalina
20h Coral Glorificantus
