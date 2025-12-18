“EnCantos e Luzes de Natal” desta 5ª-feira é no Centro e Americana Shopping

Leia + sobre diversão e arte  

A programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025”, promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, será realizada em dois pontos nesta quinta-feira (18): na Praça Comendador Müller, no Centro da cidade, e no Americana Shopping, localizado à Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2.370, Vila Israel.

As atrações terão início às 19h. Na praça, a Orquestra e Coral UMADAME devem agregar grande público, como ocorreu em 2024. No Americana Shopping, se apresentam a Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e corais convidados. A entrada é gratuita.

A programação vai até sábado e é viabilizada com recursos da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp).

EnCantos e Luzes de Natal desta 5ª-feira é no Centro e Americana Shopping

Confira as próximas apresentações, todas na Praça Comendador Müller:

19/12 (sexta-feira)

18h Trilha sonora natalina

19h Coral Ítalo-Brasileiro

20h Piano in Concert com Mateus Pavan

21h Hilda Maria: Choro Cantante

20/12 (sábado)

18h Trilha sonora natalina

20h Coral Glorificantus

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP