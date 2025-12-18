O coach Pablo Marçal decidiu declarar apoio à pré candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL RJ) à presidência da República ano que vem.

Flávio é o indicado do pai que está preso por tentativa de golpe de Estado no 8 de Janeiro de 2023.

Pablo Marçal vê Flávio melhor que o pai

“Não querendo magoar o Jair, mas esse é o Bolsonaro que a gente sempre quis. É a coisa mais difícil do mundo a pessoa ter coragem, posicionar e virar alvo nº 1 do Lula e comunismo mundial. Nós vamos pra guerra juntos.”

