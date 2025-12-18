Campanha de arrecadação de brinquedos do Tivoli segue até domingo

Doações podem ser deixadas na caixa instalada ao lado do Trono do Papai Noel e beneficiarão crianças de áreas mais vulneráveis da cidade

O Tivoli Shopping realiza até este domingo, dia 21, mais uma edição da já tradicional Campanha de Arrecadação de Brinquedos. As doações feitas por visitantes e clientes transformam o Natal de muitas crianças da região. As doações podem ser depositadas na caixa de arrecadação localizada junto ao Trono do Papai Noel, em frente às lojas Renner e Riachuelo.

A Campanha de Arrecadação de Brinquedos integra a programação natalina do shopping e tem como objetivo levar alegria, afeto e esperança a crianças de bairros em situação de maior vulnerabilidade social, reforçando o papel do Tivoli como agente de impacto positivo na comunidade.

A campanha de arrecadação de brinquedos já se tornou tradição no centro de compras, fazendo parte do calendário de ações sociais do empreendimento e mobilizando clientes, lojistas, parceiros e colaboradores todos os anos.

“O Natal é um período que nos convida a olhar para o outro. A arrecadação de brinquedos é uma das ações mais especiais do nosso calendário, porque envolve empatia, solidariedade e o desejo genuíno de fazer a diferença na vida das crianças da nossa cidade”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping. Os brinquedos arrecadados serão distribuídos no início da próxima semana.

Campanha nacional

A relevância da iniciativa é reforçada pelo reconhecimento nacional conquistado pelo Tivoli Shopping. Em junho deste ano, o empreendimento recebeu a prata no Prêmio Abrasce, promovido pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), pela campanha “Natal Solidário: Compartilhando Sorrisos e Esperança”, realizada em dezembro de 2024.

Considerado o prêmio mais importante do setor, o Prêmio Abrasce reconhece projetos inovadores e transformadores desenvolvidos por shoppings de todo o país. Na edição mais recente, a premiação contou com 730 cases inscritos, número recorde desde a criação do prêmio.

A ação premiada resultou na arrecadação e entrega de aproximadamente 1.500 brinquedos para crianças de 10 bairros com alta vulnerabilidade social da região, com o apoio de parceiros como 19º BPM/I, Unimed, FAM, Babalu Eventos, Art Imagem Films, HL Edificações e Multipark.

“Essa conquista é fruto de um trabalho coletivo, sensível e comprometido. Nosso Natal solidário envolve clientes, parceiros e colaboradores em um propósito comum: transformar o Natal de centenas de crianças”, completa Paula.

Serviço:

Campanha de Arrecadação de Brinquedos – Tivoli Shopping

📅 Até domingo, 21 de dezembro de 2025

📍 Ponto de arrecadação: caixa localizada ao lado do Trono do Papai Noel, em frente às lojas Renner e Riachuelo

🎁 Doações: brinquedos novos ou em bom estado

