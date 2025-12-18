A Scuderia Chiarelli anunciou a formação de sua equipe para a temporada 2026 da Stock Car e confirmou o piloto americanense André Moraes Jr. como novo companheiro de Cacá Bueno.

Com a ida de Lucas Kohl para a equipe Crown, o time aposta em um talento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) para reforçar seu projeto na principal categoria do automobilismo brasileiro.

A temporada 2026 marcará a primeira participação completa de André Moraes Jr. na Stock Car, coroando uma trajetória construída de forma meteórica no automobilismo nacional.

Natural de Americana (SP), André iniciou sua carreira de forma inusitada em 2015, quando, em uma brincadeira entre amigos, participou de um torneio de kart indoor e surpreendeu ao chegar entre os finalistas da Red Bull Kart Fight. O desempenho chamou a atenção e, apenas um mês depois, foi convidado a treinar com kart profissional. Em sua primeira corrida oficial, conquistou um expressivo 5º lugar.

No ano seguinte, a rápida adaptação às pistas rendeu ao piloto o apelido de “novato voador”. Em 2016, André Moraes Jr. fez sua estreia no automobilismo profissional e teve uma temporada histórica: sagrou-se Campeão Paulista de Fórmula 1600 de forma antecipada, somando 10 vitórias e cinco pole positions em 16 provas, além de conquistar o título da Copa do Brasil da categoria. O desempenho o levou a ser eleito Piloto Revelação da temporada 2016, premiação concedida pela imprensa especializada durante o Salão do Automóvel, a convite da MotorPress.

Em 2017, aos 17 anos, André foi vice-campeão brasileiro da Mercedes-Benz Challenge C-250 Cup, temporada que marcou sua transição rápida e consistente do kart para as fórmulas e, em seguida, para o turismo — trajetória destacada pelo narrador Celso Miranda, da BandSports, como uma das ascensões mais rápidas do automobilismo nacional.

O piloto manteve o ritmo de conquistas em 2018, quando se sagrou Campeão Brasileiro da Mercedes-Benz Challenge C-250 Cup com 5 pole positions consecutivas, e em 2019, com a disputa do Campeonato Brasileiro da Stock Light chegou em 1 lugar em sua primeira corrida.

A partir de 2020, André assumiu um novo desafio e passou a competir na classe GT do Endurance Brasil e se destacou-se, sendo vice-campeão em 2020 e campeão brasileiro em 2021 na categoria GT4, com quatro vitórias e quatro pole positions, competindo por modelos como Mercedes AMG GT4, McLaren 570s e Ford Mustang, pela Autlog Racing.

Em 2024 veio uma nova responsabilidade: acelerar o Ligier LMP3, o protótipo francês que também está em uma das corridas mais tradicionais do mundo: as 24 Horas de Le Mans. Como parte do time de pilotos, formado por três integrantes, André Moraes Jr tem a missão de aumentar o ritmo do carro, onde também atua como coach

Empolgado com o novo desafio, André destacou o orgulho de representar sua cidade e a região:

“Disputar minha primeira temporada completa na Stock Car é a realização de um grande sonho. Representar Americana e toda a Região Metropolitana de Campinas na principal categoria do automobilismo brasileiro me enche de orgulho. Defender a Scuderia Chiarelli ao lado de um piloto tão experiente como o Cacá Bueno é um previlégio. Venho me preparando intensamente e acredito muito no potencial da equipe para buscarmos grandes resultados em 2026”, afirmou o piloto.

A chegada de André Moraes Jr. reforça o posicionamento da Scuderia Chiarelli de investir em talentos consolidados, com histórico vencedor e forte identidade regional, aliando juventude, técnica e experiência para a próxima temporada.

