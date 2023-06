A Secretaria de Saúde de Americana realizou, nesta sexta-feira (16), uma reunião para alinhamento com coordenadores de serviços da rede municipal sobre o enfrentamento da Febre Maculosa Brasileira (FMB), doença transmitida pelo carrapato-estrela, cuja transmissão vem ocorrendo na região, com mortes confirmadas.

Participaram do evento coordenadores da Unidade de Serviços e Atenção Básica em Saúde; da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, organização social responsável pela gestão compartilhada com a Prefeitura do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, da UPA São José e da Unacon (Centro de Oncologia de Americana); e representantes do Núcleo de Especialidades e do Pronto Atendimento do bairro Antônio Zanaga (PA Zanaga).

Na reunião foi reforçada a necessidade de redobrar a atenção para o diagnóstico precoce da doença que, apesar de ter uma taxa de letalidade entre 50% e 60%, as chances de o paciente evoluir para a cura são grandes quando o diagnóstico é feito de forma rápida.

A reunião foi conduzida pela enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica Carla Brito e pelo coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes, ambos os setores ligados à Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde). Durante o encontro os coordenadores apresentaram um panorama geral da Febre Maculosa Brasileira, descrevendo os principais sintomas, as formas de transmissão, os locais de maior risco para a infecção da doença no município e o manejo clínico ao paciente.

“Essa reunião serviu para que nós conseguíssemos sensibilizar a rede de atenção, para que toda pessoa que chegue com sintomas, que os profissionais suspeitem e comecem a fazer um inquérito se esta pessoa esteve em áreas de risco “, esclareceu Gomes.

O diretor da Uvisa, Antônio Donizetti Borges, ressaltou que diante das recentes mortes causadas pela doença na região e, devido ao período de maior incidência da transmissão, é fundamental que os profissionais da rede estejam sensibilizados para lidar com os casos suspeitos.

“Praticamente todos os municípios da região possuem áreas de risco, sendo que durante o outono e inverno há um risco maior na transmissão; por isso, a necessidade de os técnicos, tanto da assistência quanto do controle entomológico estarem sensibilizados com a situação, principalmente com a investigação minuciosa sobre os casos suspeitos”, declarou Borges.

O secretário-adjunto de Saúde, Fábio Joner, disse que o encontro é um desdobramento de uma reunião que o prefeito Chico Sardelli realizou na quarta-feira (14), em seu gabinete, em que solicitou a todos os gestores diretamente envolvidos no controle da doença uma intensificação nas ações de prevenção.

“Americana já realiza diversas ações nesse sentido, inclusive com o monitoramento das áreas consideradas de risco. Esse encontro foi para reforçar a necessidade de maior atenção sobre os sintomas e o histórico do paciente durante o atendimento, para que os profissionais possam agilizar o diagnóstico”, explicou Joner.