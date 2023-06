Comissão da Saúde fiscaliza UBS da Vila Linópolis

A Comissão Permanente de Política Social da Câmara barbarense visitou, na manhã de sexta-feira (16), a UBS (Unidade Básica de Saúde) Dr. Jeber Juabre, no bairro Vila Linópolis. Ao chegar à unidade, os vereadores que compõe a comissão, Nilson Araújo Radialista (presidente) e Jesus Vendedor (membro), foram recebidos por integrantes da Secretaria Municipal de Saúde.

Os parlamentares ouviram a população, conheceram as instalações dessa unidade de saúde, além dos consultórios e toda estrutura que oferece aos pacientes que são atendidos. No local, eles pediram informações sobre os atendimentos odontológico, pediátrico, clínico geral e pré-natal promovidos nessa UBS. Além disso, questionaram as condições de trabalho dos servidores, bem como estrutura do almoxarifado, da sala de vacinas, farmácia, dentre outras questões.

“O nosso trabalho enquanto comissão é servir de braço da população, ouvir as reivindicações e levar ao executivo para possíveis melhorias”, ressalta o vereador Nilson Araújo. Já o vereador Jesus ressaltou que sempre procurou se informar sobre o funcionamento das UBSs, destacando a importância dessas unidades. “A UBS é a porta de entrada para a população se prevenir de doenças e obter diagnósticos para o tratamento”, finalizou.

Também integrante da Comissão Permanente de Política Social, o vereador Felipe Corá não pôde participar da visita à UBS, pois estava se recuperando de uma síndrome gripal. Depois dessa vistoria, os integrantes dessa comissão pretendem se reunir novamente, para debater as demandas identificadas por eles e apresenta-las à Prefeitura.

Vereador acompanha vistoria na praça do Areião

O vereador Arnaldo Alves (PSD) vistoriou, no último dia 15, a praça pública conhecida como Areião, no bairro Planalto do Sol. O parlamentar esteve no local na companhia do secretário municipal de Meio Ambiente, Cleber Canteiro.

Segundo o secretário, a Administração Municipal irá transformar totalmente esse espaço nos próximos meses, com projeto que dispõe de playground, quadra de areia, quadra de futebol society, pista de caminhada, paisagismo, iluminação de LED, além de outras melhorias, para que o local volte a ser frequentado pelas famílias do bairro.

“Sempre cobrei, por meio de proposituras, uma atenção do prefeito Rafael Piovezan com a praça do Areião. Fico feliz com a notícia de que esse espaço voltará a ser bem cuidado, como era antigamente, quando recebia torneios e competições esportivas organizadas pela própria comunidade do bairro”, explicou