Saúde de Santa Bárbara orienta sobre cuidados com sexu@lidade durante o Carnaval

Pensando no período de Carnaval, a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste orienta a população a redobrar os cuidados com a saúde sexual, reforçando a importância da prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e da busca por atendimento imediato em situações de risco.

O uso de preservativo segue sendo a principal e mais segura forma de prevenção contra ISTs, como HIV, sífilis e hepatites virais. Além disso, o Município disponibiliza gratuitamente, por meio do SUS, estratégias de prevenção combinada, como a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e a Profilaxia Pós-Exposição (PEP).

A PrEP é um método de prevenção indicado para pessoas com maior risco de exposição ao HIV. Consiste no uso diário de medicamentos antirretrovirais que reduzem significativamente a chance de infecção pelo vírus. Em Santa Bárbara d’Oeste, a PrEP é ofertada pelo Ambulatório Municipal de Doenças Infectocontagiosas (AMDIC), com acompanhamento médico especializado, atendimentos de enfermagem, exames laboratoriais, testes rápidos, dispensação de medicamentos e orientações preventivas.

Em 2025, a Secretaria registrou um aumento de aproximadamente 20% no número de pacientes cadastrados e atendidos pela PrEP, demonstrando a ampliação do acesso às ações de prevenção.

Já a PEP é indicada para situações de exposição ao risco de infecção pelo HIV, como relação sexual desprotegida, violência sexual ou acidentes com material biológico. O tratamento deve ser iniciado o mais rapidamente possível, preferencialmente nas primeiras duas horas após a exposição, podendo ser iniciado em até 72 horas.

Desde 2025, Santa Bárbara d’Oeste passou a oferecer a PEP nos prontos-socorros Edison Mano (Vila Maria) e Afonso Ramos (Jardim Pérola), garantindo atendimento imediato em situações emergenciais, independentemente do dia ou horário.

Atendimento

Ao longo de 2025, o AMDIC realizou cerca de 20 mil atendimentos, incluindo consultas médicas, atendimentos psicológicos, assistência farmacêutica, procedimentos de enfermagem, coletas de exames laboratoriais e realização de testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites virais, tuberculose e hanseníase.

Por sua vez, o serviço foi responsável pela dispensação de medicamentos e pela distribuição de aproximadamente 150 mil unidades de insumos de prevenção, como preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante íntimo e autotestes de HIV, fortalecendo as estratégias de prevenção das ISTs.

A maior demanda do serviço permanece concentrada no acompanhamento de pacientes com HIV/Aids e hepatites B e C, além da realização de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais. O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) registrou um aumento de cerca de 20% na procura por testes rápidos. Desde março, o atendimento passou a ser realizado por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio.

Os testes e exames são procurados espontaneamente pela população e também por meio de encaminhamentos dos prontos-socorros, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e profissionais da rede privada e de convênios.

Outro destaque é o atendimento especializado em infectologia pediátrica, com acompanhamento e coleta de exames laboratoriais de crianças expostas, durante a gestação, a doenças infectocontagiosas como HIV, sífilis, hepatites virais, toxoplasmose e outras de notificação compulsória.

Ao longo do ano, a Secretaria promoveu diversas capacitações para profissionais da Rede Municipal de Saúde, incluindo médicos pediatras, ginecologistas e generalistas, com foco na detecção e tratamento da sífilis em gestantes e da sífilis congênita. Também foram realizados treinamentos para profissionais de enfermagem da atenção primária, especializada e da maternidade, voltados à execução de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, ampliando o acesso ao diagnóstico precoce.

Orientação

Todos os serviços e tratamentos são oferecidos gratuitamente pelo SUS. Em caso de dúvidas ou necessidade de orientação, a Secretaria de Saúde orienta que a população procure a UBS mais próxima ou entre em contato com o AMDIC pelos telefones (19) 3454-8466 e (19) 3455-2490, pelo e-mail [email protected], ou presencialmente na Rua Teresina, 553, no Planalto do Sol, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30.

