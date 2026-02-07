O Sindicato da Borracha de Americana e região trouxe denúncia esta semana de que funcionários da Goodyear reclamaram da qualidade da alimentação servida dentro a empresa.

O serviço é feito por uma terceirizada.

Os trabalhadores relataram problemas como comida crua, presença de insetos na salada e refeições frias, principalmente no último horário de serviço.

O Sindicato da Borracha informou que vai

exigir melhorias imediatas por parte da empresa terceirizada responsável pela alimentação.



A entidade destaca que a Goodyear, empresa de renome internacional, sempre foi reconhecida por oferecer uma das melhores refeições aos seus funcionários nos últimos anos, o que tem gerado ainda mais insatisfação entre os trabalhadores.

