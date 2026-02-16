Santa Bárbara abre inscrições para curso gratuito de bordado industrial

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Promoção Social, abriu inscrições para o curso gratuito de bordado industrial. As aulas serão realizadas no NAS (Núcleo de Assistência Social) da Cidade Nova e têm início previsto para março. Para se candidatar é necessário ter 16 anos ou mais e ser alfabetizado. O objetivo é oferecer qualificação profissional para geração de renda. As vagas são limitadas.

O curso de bordado industrial abrange a operacionalização de máquinas que permite personalizar roupas, enxovais como cama, mesa e banho, enxovais para bebê, entre outros itens, tendo assim a oportunidade de empreendedorismo.

Qualifica

A qualificação é dividida em fases, com certificação ao final de cada uma: básico, aperfeiçoamento e especialidades. Cada módulo tem duração de cerca de sete meses ou 200 horas/aula.

São duas turmas disponíveis: às segundas e quintas-feiras, das 8 às 11 horas, e às terças e quintas-feiras, das 13 às 16 horas.

As inscrições podem ser efetuadas no NAS da Cidade Nova, localizado na Rua Cuiabá, 1027, com a professora Andrea. Mais informações pelos telefones (19) 3473-3937 ou 3457-6997.

